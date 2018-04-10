Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" хочет обратиться с исками в суды в Европе для ареста активов российского монополиста "Газпром"-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает со ссылкой на интервью коммерческого директора НАК Юрия Витренко, опубликованного Reuters.

"Нам (" Нафтогаза "- ред.) понятно, что они ("Газпром "- ред.) Этого не сделают, следовательно мы начнем арестовывать газ и другие активы Газпрома в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - отметил Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системе (ГТС) для европейских клиентов "Газпрома".



"Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежной транзитной страной", - пояснил Витренко.



Он также предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами. По словам Витренко, президент России Владимир Путин "хочет наказать Украину", а потому может прибегнуть к такому шагу.

Отметим, что "Газпром" отказывается платить "Нафтогаза" более 2,5 миллиардов долларов по решению Стокгольма об арбитраже, направленного на завершение длительной юридической борьбы, которая шла вразрез с более широким политическим противостоянием Украины с Россией.

Как сообщал контрагенты, которые получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях за неделю уменьшили долги на 9,5%.

Экономические потери Украины от запуска российской ГТС "Северный поток 2" могут составить примерно 3 млрд долларов.

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