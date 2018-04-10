Во вторник, 10 апреля, итальянская Рома и испанская Барселона отыграют ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рома и Барселона отыграют второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, разыграв путевку в 1/2 финала, информирует svodka.net.

Состоится встреча во вторник, 10 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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Первая встреча клубов завершилась разгромом Ромы. Барселона обыграла соперника со счетом 4:1. Но эта заслуга лежит не только на плечах игроков Барселоны. «Волки» умудрились в одном матче забить два автогола гряду. Отличились Даниэле Де Росси и Костас Манолас. Забили в ворота Ромы Жерар Пике и Луис Суарес.

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После поражения от Барселоны в матче ЛЧ, Рома в домашней Серии А провела неудачную встречу с Фиорентиной – 0:2 на родном поле.

Барселона же в рамках 31 тура испанской Примеры победила Леганес – 3:1.

Барселона уверенно обыграла Рому

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