|Ответный матч Рома – Барселона
|10.04.2018 09:02
|
Во вторник, 10 апреля, итальянская Рома и испанская Барселона отыграют ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Рома и Барселона отыграют второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, разыграв путевку в 1/2 финала, информирует svodka.net.
Состоится встреча во вторник, 10 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Первая встреча клубов завершилась разгромом Ромы. Барселона обыграла соперника со счетом 4:1. Но эта заслуга лежит не только на плечах игроков Барселоны. «Волки» умудрились в одном матче забить два автогола гряду. Отличились Даниэле Де Росси и Костас Манолас. Забили в ворота Ромы Жерар Пике и Луис Суарес.
Читайте: Эксперты назвали самые "умные" города мира
После поражения от Барселоны в матче ЛЧ, Рома в домашней Серии А провела неудачную встречу с Фиорентиной – 0:2 на родном поле.
Барселона же в рамках 31 тура испанской Примеры победила Леганес – 3:1.
Барселона уверенно обыграла Рому