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Российские власти хотят создать в стране два офшора для помощи попавшим под санкции бизнесменам
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10.04.2018 09:02
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В России могут создать две территории со специальным режимом и
признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на
дальневосточном острове Русский, узнало издание "Ведомости".
Собеседник "Ведомостей" отмечает, что нужны механизмы возврата и
хранения капитала в России Фото: pixabay.com По словам
собеседников, речь идет об острове Октябрьский в Калининграде и
дальневосточном острове Русский. Законопроект разработало
министерство экономического развития РФ, сообщил изданию его
представитель. По словам источника, документ сейчас согласовывают с
профильными ведомствами, принять законопроект планируют во время
весенней сессии. Обсуждение такой идеи подтвердил и представитель
правительства Калининграда.Издание пишет, что об этом предложении
говорили давно, но вспомнили о нем после введения Вашингтоном новых
санкций. Собеседник "Ведомостей" отмечает, что нужны механизмы
возврата и хранения капитала в России.Обсуждаемый проект
предусматривает, что иностранные структуры можно будет перенести в
Россию из других стран, в том числе офшоров, с сохранением их
правовой формы, говорят источники издания. Представитель
минэкономразвития отметил, что таким образом компании смогут
переводить в кратчайшие сроки капитал в Россию, не выплачивая
налоги с иностранных доходов. Резиденты зон со спецрежимом смогут
получить статус международной предпринимательской компании, что
позволяет зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений
не раскрывать, рассказал собеседник.6 апреля Вашингтон объявил
о санкциях против 24 российских бизнесменов и
высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское
министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во
исполнение закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал"
Олега Дерипаски предупредила о риске технических
дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского
банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя
правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список
США.Курс рубля по отношению к евро впервые за полтора
года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару –
до 60,56 руб./$.Капитализация российского фондового рынка 9 апреля
упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия
торгов на фондовом рынке индекс Московской
биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на
11,44%.Состояния богатейших россиян в течение дня сократились
почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка, в
частности Дерипаска потерял $1,3 млрд.
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