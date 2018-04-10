В России могут создать две территории со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский, узнало издание "Ведомости". Собеседник "Ведомостей" отмечает, что нужны механизмы возврата и хранения капитала в России Фото: pixabay.com По словам собеседников, речь идет об острове Октябрьский в Калининграде и дальневосточном острове Русский. Законопроект разработало министерство экономического развития РФ, сообщил изданию его представитель. По словам источника, документ сейчас согласовывают с профильными ведомствами, принять законопроект планируют во время весенней сессии. Обсуждение такой идеи подтвердил и представитель правительства Калининграда.Издание пишет, что об этом предложении говорили давно, но вспомнили о нем после введения Вашингтоном новых санкций. Собеседник "Ведомостей" отмечает, что нужны механизмы возврата и хранения капитала в России.Обсуждаемый проект предусматривает, что иностранные структуры можно будет перенести в Россию из других стран, в том числе офшоров, с сохранением их правовой формы, говорят источники издания. Представитель минэкономразвития отметил, что таким образом компании смогут переводить в кратчайшие сроки капитал в Россию, не выплачивая налоги с иностранных доходов. Резиденты зон со спецрежимом смогут получить статус международной предпринимательской компании, что позволяет зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать, рассказал собеседник.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.Курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.Состояния богатейших россиян в течение дня сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка, в частности Дерипаска потерял $1,3 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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