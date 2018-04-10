Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что обыски у его личного адвоката Майкла Коэна являются "охотой на ведьм". Об этом сообщает Голос Америки .

Он отметил, что свидетельств сговора между штабом его избирательной кампании и Российской Федерации нет. Трамп поддал критике команду специального прокурора Роберта Мюллера и назвал ее "самой предвзятой группой людей". Отвечая на вопрос о том, планирует ли он уволить прокурора, президент США заявил, что то, "что происходит - позор и мы посмотрим, что будет дальше".

Кроме того, Трамп считает, что расследование Мюллера о возможном вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в 2016 году является "атакой на нашу страну".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в понедельник, 9 апреля, сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыск в офисе личного адвоката президента страны Дональда Трампа Майкла Коэна.

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