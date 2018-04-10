В Киеве ранним утром загорелся склад, никто не пострадал

Пожар в складском помещении произошел ранним утром во вторник в Киеве на ул. Вискозной, пострадавших нет, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Информация о пожаре на ул. Вискозной, 17, поступила в 04:20. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит складское здание на площади 500 кв.м. В 5:39 пожарные локализовали пожар, а в 06:00 ликвидировали.

Из одного помещения спасатели вынесли газовый и 2 кислородных баллона, тем самым предотвратив взрыв. Информации о травмированных и погибших нет.

Причины возникновения пожара устанавливаются.