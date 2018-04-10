Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "троянским конем" для Евросоюза проект российского газопровода "Северный поток-2", указав также, что переводя транзит из Украины, Путин расчищает путь к полномасштабной военной операции. Об этом он заявил в интервью программе Deutsche Welle, передает

По словам Коболева, проект сооружения газопровода "противоречит интересам Европы". И именно это "Нафтогаз" настойчиво пытается объяснить своим европейским партнерам. Если этот газопровод таки построят и введут в эксплуатацию, "европейцам впоследствии придется серьезно расплачиваться" за это, предостерег Коболев. Ценой за запуск "Северного потока-2" станет "раскол в Евросоюзе", считает он.

По мнению руководителя "Нафтогаза", для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй".

"Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое ​​же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Затем он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - пояснил Коболев.

Глава правления "Нафтогаза" также озвучил "гипотезу" о том, почему Россия с помощью "Северного потока-2" и "Турецкого потока" хочет свести к минимуму транзит газа через Украину.

"Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-нибудь, Путин по сути расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", - заявил он.

По мнению Коболева, вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".

Существование газового транзита Украиной делает такую ​​полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил он.

"Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита Украиной может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане", - добавил глава "Нафтогаза".

По его оценке, такие действия Москвы выльются Киеву в три с лишним миллиарда долларов и "где-то между двумя и тремя процентами ВВП".

Напомним, Германия дала согласие на строительство "Северного потока-2". Финляндия также выдала согласие на строительство "Северного потока-2". В российском "Газпроме" заявили, что им нужно еще одно согласие от Финляндии, а процедуры получения разрешений в Швеции, России и Дании "идут по графику".

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