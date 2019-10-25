Об этом Укринформу рассказал директор Национального антарктического центра Евгений Дикий.

"Когда нам передавали станцию, вообще ни одного пингвина Дженту мы не встречали. За то время, в течение которого станция принадлежит Украине, этот вид километров на 300-400 распространил свой ареал на юг. Я напомню, что на юг в Антарктике - это значит на холод. И в нашем районе пингвин Дженту становится с каждым годом все более массовым ", - подчеркнул он.

По словам ученого, можно уже говорить о выводах об изменении климата, поскольку такие наблюдения ведутся не первый год и сейчас можно обобщить данные за долгий период.

"Мы действительно отслеживаем, как реагирует экосистема на изменения климата", - отметил Дикий.

Сейчас, по подсчетам украинских полярников на острове Гандилез количество пингвинов дженту составляет 2627 особей. Для сравнения, в 2007 году полярники ни разу не находили в этой части Антарктики гнезда этого вида.

В то же время украинские ученые зафиксировали колонию более морозоустойчивых пингвинов Адели на островах Ялури - их там насчитали только 425 особей.

Но, по словам Евгения Дикого, ученые видят и другие свидетельства изменения климата, и как следствие изменения экосистемы. Так, Антарктида постепенно "зеленеет", то есть на материке, который привыкли считать холодным и заснеженным, все большее распространение получают цветочные растения.

"Во всей Антарктике выжило только два вида цветочных растения. Для сравнения, в Украине 4,5 тысячи видов, а вот в суровых условиях Антарктики выжило только два вида цветковых растений - луговик, или Deschampsia antarctica, из рода злаковых, и второй вид колобантус (Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl), из семьи гвоздичных. Да, их там немного, и в районе нашей станции мы инвентаризировали и следим за поведением буквальной каждой популяции этих видов. Есть четкая динамика, щучника становится с каждым годом больше, и так же он распространяется на юг. То есть уже зашел далеко за пределы нашей станции, а раньше мы были самой крайней, южной точкой, где он вообще встречался ", - рассказал Евгений Дикий.

Колобантус, по словам главы НАНЦ, распространенный севернее станции, но с каждым годом ученые фиксируют его появление там, где он раньше не рос.

Евгений Дикий говорит, что ученые, работающие в Антарктиде, обмениваются данными наблюдений, следовательно выводы об изменении климата, в частности, на основе изменения экосистемы - обобщены. И именно на этом континенте потепление идет быстрее, и его последствия можно наблюдать воочию.

Сейчас в Антарктиде свои исследовательские станции, сезонные или постоянные, имеют: США, Финляндия, Великобритания, Украина, Китай, Россия, Франция, Аргентина, Чили, Уругвай, Польша, Южно-Африканская республика, Австралия, Германия, Южная Корея, Италия, Румыния, Индия, Перу, Чехия, Болгария, Швеция, Бразилия, Испания.

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