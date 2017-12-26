США составила список необычных предметов, которые застряли в американцах за год Нетипичные предметы врачи вытаскивали и из более деликатных мест ​Комиссия США по безопасности потребительских товаров опубликовала список вещей, застрявших в американцах за год. Об этом сообщило издание Adequate Man. Журналисты упорядочили происшествия по отверстиям, куда попадали посторонние предметы. Согласно списку, в уши американцев между прочего попадали: хлеб, батарейки, солома от веника, стружка от сточенного карандаша. Иногда врачи оставляли небольшие ремарки о случившемся вроде: «Бежал с палочкой в ухе, но упал им на стену» или «свернул бумажные полотенца и засунул в уши, потому что сосед очень громко храпел». В 2017 докторам пришлось вытащить из ноздрей пациентов следующие вещи: розовый легкий шарик, соску для бутылочки, два магнита, каждый из которых был в своей ноздре. Из горла медики извлекали открытую английскую булавку, пасхальное яйцо, термометр для аквариума. Один из пациентов проглотил ручку, потому что «никто не обращал на него внимания», а другая — несколько скрепок, поскольку «ей так сказали инопланетяне». Нетипичные предметы врачи вытаскивали и из более деликатных мест. Например, из уретры за 2017 год врачи извлекли пластиковую ложку, кость домино, десятисантиметровую секс-игрушку и коаксиальный кабель. Из влагалища доктора доставали катафот для велосипеда, игрушечную волшебную палочку, наушники и глину. Из одной пациентки пришлось извлекать деньги и телефон, так как ее молодой человек поместил их туда во время секса.

Наконец, из анального отверстия врачам пришлось извлечь мяч для гольфа, упаковку жевательного табака, игрушечную ракету и набалдашник для карниза. Пациенты объясняли происшествия разными причинами: лечением запора, облегчением симптомов геморроя, случайным падением в ванной, пьяными экспериментами с друзьями. Один американец и вовсе боролся с тревожностью, засунув бутылку с водой в анальное отверстие. По материалам Lenta.ru Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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