Нацкомиссия, регулирующая ценообразование на жилищно-коммунальные услуги, не повышала ЖКХ-тарифы в апреле и пока не готова спрогнозировать, когда они могут измениться в будущем. Об этом в НКРЭКУ сообщили "", передает

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), пока не может спрогнозировать дальнейшее изменение тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги.

Это следует из ответа (читаь документ ) регулятора на официальный требование .

Издание просило НКРЭКУ прокомментировать информацию ряда СМИ и источников "Апострофа" о том, что с 1 апреля 2018 года тарифы на практически все услуги ЖКХ в Украине должны были быть повышены.

Регулятор в своем ответе отметил, что решения о повышении тарифов на электроэнергию и централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 апреля не принимались.

Что касается тарифов на отопление и горячую воду, то, как сообщает комиссия, в их структуру "включается себестоимость тепловой энергии, учтенная в установленных тарифах на тепловую энергию для нужд населения". При этом "уровень тарифов на тепловую энергию непосредственно зависит от цены природного газа".

Учитывая это, а также отсутствие четкого прогноза по ценам на топливно-энергетические ресурсы и другие составляющие тарифов, НКРЭКУ не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном повышении тарифов на услуги ЖКХ для населения.

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