Понаехавшие россияне ведут себя все более нагло и борзо, при этом прямо говоря в глаза, что вас, когда присоединяли, никто не спрашивал, не нравится, езжай во Львов.

1. Севастополь. На улицах вчера вечером было очень много бухих в дрова. Всё-таки Пасха — большой повод нажраться для них. Священный. Почти как 9 мая, информирует svodka.net.

2. Вчерашняя пасхальная проповедь в Свято-Успенском монастыре в Бахчисарае (из первых уст): “ — Как хорошо, что мы русские, православные. — В Кемерове все сгорели, потому что не ходили в церковь молиться. — Аминь”.

3. Ватный экипаж судна-нарушителя “Норд” ночью 9 апреля на автомобилях дипломатического корпуса россии пытались провезти в Крым через Чонгар. Но их не пропустили наши пограничники, т.к. при себе у ватников не было паспортов граждан Украины, а только непризнанные аусвайсы. Ранее оккупанты безуспешно пытались вывезти ватников через Гоптовку на Харьковщине, после чего пустили ложный слух, что Украина пообещала впустить их в Крым через Чонгар.

4. На севастопольском форуме продолжают отвечать ватнику, который написал, что “крымчанин — это такой же россиянин как калининградец, петербуржец или мурманчанин”: “Это вы компании объяснять будете. Сначала своей, потом другой. Да-да, есть компании, в которых категорически против только, связанного с Крымом. Кореш с Крымом по докам связи уже не имеет. Мы можем много тут чего писать и бить руками в грудь, какие мы, но работодатели думают иначе. Им, как уже было озвучено, геморрой не нужен. В прошлом году по укр заграну, полученным еще в Севастополе, без проблем выехал. Завезли в офис, сняли пальчики и влепили временную визу. Все где-то в полчаса времени, потом сразу в аэропорт”.

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5. В Ялту прут понаехавшие из Иваново: “Всей семьей планируем переехать в Ялту. Как развита инфраструктура? Есть ли детские садики? Логопеды хорошие? И как с работой обстоит в сфере медицины? И как по зарплате?”. Местные отбиваются, как могут: “Ща будет срач”, “С работой в сфере медицины дела у нас обстоят особенно хорошо — свободных мест навалом”, “Ничего из перечисленного нет. Не надо ехать в Ялту”, “Приезжайте в Ялту и офигейте от цен, уровня жизни, зарплат, инфраструктуры и еще от много чего”, “Думаю, дела с зп их особенно удивят”, “Зачем же делать такой крюк и терять время на пути в Сочи?”, “Почему все хотят в Ялту?! Переезжайте в Джанкой. Там курорт лучший, инфраструктура, пляжи шикарные, люди добрые”, “Все очень грустно”, “Всё хреново. Одна природа на высоте”.

6. Понаехи устроили перекличку. Обратите внимание, как они начали борзеть, отвечая местным: “Есть кто в Керчи из Забайкалья?”. Ответы: “А из Перми кто есть???”, “Пермь тут”, “Чита??!!”, “Керчь не резиновая”, “(Понаехавшая на предыдущий комментарий отвечает) Вас никто не спрашивает. Не нравится, езжай во Львов”, “Я с Читы. С Карымского района”, “Иркутск? Улан-Уде?”, “Че прете все? Мы психанем и к другой стране присоединимся! Долго убегать домой будете!!”, “Вас и когда присоединяли, никто не спрашивал. Все, кто с материка, захватываем Крым, а местных в рабы. Пусть работать, а не плакать, научатся”, “(Понаех из Перми пишет) Скажи спасибо, что к россии присоединили вас. А то бы щас жили хрен пойми как”.

7. Что-то пошло не так: “Почему в Евпатории такие высокие цены на продукты и почему они такие некачественные? Для сравнения: в Одессе отличная картошка-морковка-свекла — 6 грн (умножайте на 2 в рублях). В Таврии натуральная сметана 15% «президент» 450 г. — 22 грн. Во Фреше чеченская «горянка», а это смесь пальмового масла с известью, 500 г. — 80 руб. Ответы типа «ну и вали в свою фашистскую Одессу» тут не прокатят. Моя одесская жена (родом из Свердловска) устроила мне дикую истерику. Не видит смысла продавать квартиру в Одессе и покупать в Крыму. Безумно дорогие цены на всё, мерзкое качество всех продуктов питания, гомерические цены на стройматериалы (впятеро выше, чем в укре). Кстати, коммунальные платежи за квартиру в Одессе ниже, чем в Евпатории. Налогов на капремонт дома и на машину просто нет. Налог на машину и дороги входит в цену бензина, что очень умно”.

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8. У севастопольской ваты продолжаются муки и страдания. Первые медальки, которые успели получить предатели в честь оккупендума, оказались лучше по качеству, чем те, которые выдают сейчас. Вату разбирает зависть: “Значки, которые выдавали 18 марта, и те, которые выдают сейчас, немного отличаются качеством”.

9. Проехался дорогами Крыма. Вместо велотуристов с рюкзаками встречал весёлых танкистов и БТРы. Может, велосипедисты теперь на дорогах Сирии или под Донецком цепь натягивают?

10. В аэропорту Симферополя на входе в павильон прилета и получения багажа появился тюремный забор “Махон”, увенчанный спиралью Бруно — разновидность колючей проволоки.

11. Ровно 2 года назад собрал сумку и уехал в никуда на материковую Украину. И столько только произошло, как будто лет пять прошло.

12. США готовят новые санкции против россии из-за химической атаки в Сирии. А где можно прочитать про пользу от недавно введенных санкций для россии? (прим. Подскажу. По мнению некоторых экспертов, введенные в пятницу санкции США — самые сильные после секторальных, которые были введены летом 2014 года на фоне МН17 и горячей фазы войны на Донбассе.

13. Накрылся медным тазом очередной российский недобанк, работающий в оккупированном Крыму. Отозвана лицензия у ВВБ, который работал в Севастополе, Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Джанкое, Евпатории, Керчи, Саках, Феодосии и Ялте. Банк находился под “полезными санкциями”. Кроме того, оккупанты сообщили, что вескими причинами отзыва лицензии послужили “финансирование банком терроризма и легализация доходов, полученных преступным путём”. В 2014 году в Крыму работал 31 оккупационный банк. Сейчас их осталось около 10. Основная причина бегства банков и отзыв их лицензий — санкции, которые “только на пользу”, как говорил Путин. Крымчане отмечают: “Дважды банкроты. ВВБ — это перекрашенный ранее лопнувший Верхневолжский. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус”.

14. Вся “гуманитарная помощь” другим государствам за счет нищающих россиян звучит примерно как: президент Зимбабве пообещал помочь Илону Маску с колонизацией Марса. Африканские племена отказались от обедов, решив отправить их нуждающейся Швейцарии…

P.S. Скрипаля, осужденного в 2006 году на 13 лет за сотрудничество с британской разведкой, обменяли в 2010 году на российских агентов в США. Тогда же путин, отвечая на вопрос, отдавал ли он когда-либо приказы об уничтожении предателей, сказал: “Что касается предателей, они сами загнутся. Тут нашлась какая-то скотина, которая людей предала. Как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, эта свинья? Что бы там ни было и какие бы 30 сребреников эти люди ни получали, они колом встанут в их горле”. В этом интервью раскрыта вся суть отношения путина к предателям, которыми он считает и жителей Крыма, и жителей Донбасса, радостно махавших триколорами в 2014 году. Поэтому не только у него к ватникам такое отношение, но и у самих россиян, включая понаехавших, которые ведут себя все более нагло и борзо, при этом прямо говоря в глаза, что “вас и когда присоединяли, никто не спрашивал”, “не нравится, езжай во Львов”.

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