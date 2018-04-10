Власти Измаила просят наградить участников операции по ликвидации мин, приплывших в город из-за половодья на Дунае

Власти Измаила (Одесская обл.) просят наградить участников операции по ликвидации мин, которые приплыли в город из-за половодья на Дунае.

Как напомнил на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко, в начале апреля на Дунае появились три мины: одна ушла на территорию Румынии, две других принесло к Измаилу, между них - мина весом в 480 кг в полном боевом снаряжении с зоной поражения до 500 м.

"Ситуация была критическая. Для обеспечения зоны безопасности была налажена координация со всеми структурами – ГСЧС, морская охрана, пограничники, патрульная полиция, Национальная полиция и Национальная гвардия. Ждать, когда из Одессы в течение суток прибудет катер-тральщик с бронированными бортами, не имело смысла: каждая минута была дорога", - рассказал А.Абрамченко.

По его словам, в сложившейся ситуации было принято решение применить для буксировки мины лоцманские катера Измаильского морского торгового порта.

"Надо понимать, что расстояние до транспортируемой мины было 50 метров. И те, кто выполнял ее транспортировку, проявили личное мужество и героизм", - подчеркнул мэр.

В связи с этим городские власти отметили грамотами работников ГП "Измаильский морской торговый порт" и сотрудников службы и ведомств, которые принимали участие в ликвидации мин.

Кроме того, власти города обратилось к руководству Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, к командованию Одесского отряда морской охраны, руководству Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, командованию в/ч 3012 Национальной гвардии Украины, Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и управлению патрульной полиции в области с просьбой поощрить сотрудников, которые принимали участие в операции, за оперативное и профессиональное реагирование в условиях чрезвычайной ситуации, принятие мер по обеспечению безопасности громады Измаила.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля в Одесской области из-за подъема воды на реке Дунай всплыла и остановилась в районе элеватора в Измаиле мина диаметром 77 см и весом 480 кг времен Первой мировой войны.