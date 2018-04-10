Быстрая еда у современного человека ассоциируется с сетевыми кафе, городской суетой и простотой. На самом деле, пресловутый бутерброд в различных его вариациях имеет давнюю и увлекательную историю. История бутерброда насчитывает пять столетий Фото: congerdesign / pixabay.com Слово "бутерброд" происходит от немецкого butter (масло) и brot (хлеб). Само же блюдо представляет собой кусок хлеба, намазанный маслом. К этому сочетанию чаще добавляют различные ингридиенты: сыр, колбасу, мясо или рыбу.Впервые бутерброд как таковой появился в 1520 году. И руку к его приготовлению приложил знаменитый польский астроном и математик Николай Коперник. Придумано это незамысловатое блюдо было не на мирной кухне, а в военных условиях. Фото: ilsussidiario.net Во время осады Ольштынского замка Тевтонским орденом между польских оборонителей началась эпидемия. Коперник, который изучал медицину в Италии, проанализировав возможные причины недуга, понял, что болезнь вызывает употребление солдатами грязного хлеба.В условиях войны упавший хлеб поднимали прямо с пола и ели его, не заботясь о санитарии.Чтобы сохранить продукт в чистоте, Коперник предложил намазывать на хлеб масло, дабы грязь была заметна сразу. Ее оставалось только счистить и съесть чистый хлеб.В то же время соединение хлеба и масла оказалось вкусным и питательным, и вскоре бутерброд вошел в обиход.Рановидность бутерброда, сэндвич, был назван в честь английского дипломата, лорда Джона Монтегю, графа Сэндвича, одного из самых азартных игроков в истории. Фото: LuckyLife11 / pixabay.com Лорд не желал отрываться от игры в казино даже на перекус, а потому распоряжался прямо за игровой стол приносить ему мясо, заложенное между двумя ломтиками хлеба. Они были нужны лорду, чтобы избежать пачканья рук за игрой в карты.Коллеги лорда по столу переняли его манеру трапезы, а позже сэндвич вышел за пределы игорного стола.Мясные рубленые котлеты с хлебом – гамбургеры – обязаны своим появлениям жителям немецкого города Гамбурга. Там они были популярны в конце XIX века.Немцы, эмигрировавшие в США, привезли туда с собой рецепты. Фото: chadarat / pixabay.com В Америке гамбургеры приняли на ура. Массово их стал продавать Луи Лассен в штате Коннектикут в 1900 году.В 1921 году компания White Castle закрепила неизменную цену на гамбургеры собственного производства – 5 центов. Именно столько, и ни на цент больше, платили за эти бутерброды до 1946 года.В 1940-е годы гамбургеры стали производить и другие рестораны быстрого питания, добавляя в них различные соусы и используя разные виды мяса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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