Наибольшей суммы - $ 2250000000 - лишился Владимир Потанин, хотя он и не внесен в список санкций США

На фоне падения фондового рынка они потеряли в совокупности $ 16 млрд, подсчитало агентство Bloomberg .

Наибольшей суммы - $ 2250000000 - лишился основной хозяин "Норильского никеля" Владимир Потанин, не внесен в список санкций. Вслед за ним идет президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, потери которого составили $ 1370000000. На третьем месте - Виктор Вексельберг, который попал под американские ограничения ($ 1280000000).

По Олега Дерипаски, то Bloomberg оценил его потери в понедельник в $ 905 млн, а совокупные потери от пятницы - в $ 2 млрд.

Накануне Forbes также подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.

Ранее в России пообещали оказать поддержку компаниям , в отношении которых США применили новые санкции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры в адрес США из-за введения новых санкций, отметив, что под удар могут попасть действующие торговые соглашения и процедуры.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.