|Bloomberg: богатые россияне потеряли $ 16 млрд
|10.04.2018 09:12
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Наибольшей суммы - $ 2250000000 - лишился Владимир Потанин, хотя он и не внесен в список санкций СШАВ понедельник, 9 апреля, финансовых потери понесли 26 из 27 российских миллиардеров.
Фото: reuters.com
На фоне падения фондового рынка они потеряли в совокупности $ 16 млрд, подсчитало агентство Bloomberg .
Наибольшей суммы - $ 2250000000 - лишился основной хозяин "Норильского никеля" Владимир Потанин, не внесен в список санкций. Вслед за ним идет президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, потери которого составили $ 1370000000. На третьем месте - Виктор Вексельберг, который попал под американские ограничения ($ 1280000000).
По Олега Дерипаски, то Bloomberg оценил его потери в понедельник в $ 905 млн, а совокупные потери от пятницы - в $ 2 млрд.
Накануне Forbes также подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.
Ранее в России пообещали оказать поддержку компаниям , в отношении которых США применили новые санкции.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры в адрес США из-за введения новых санкций, отметив, что под удар могут попасть действующие торговые соглашения и процедуры.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.
В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.