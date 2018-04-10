На прошлой неделе запасы угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличились на 2%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает

В частности, по состоянию на 10 апреля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины сохраняется 1 млн 664,3 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 3 апреля уровень запасов достигал 1 млн 630,6 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы увеличились на 33,7 тысяч тонн или на 2%.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на прошлой неделе заявил, что в течение зимы Украина нарастила запасы угля. В частности, в осенний период страна вошла с запасами 1,4 тыс. тонн, а вышла из осенне-зимнего периода с запасом 1,7 тыс. тонн.

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