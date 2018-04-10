ВБ констатирует выход Беларуси из глубокой рецессии

Беларусь вышла из очень серьезной рецессии, но фундаментальные факторы роста остаются хрупкими, считает глава представительства Всемирного банка в Минске Алекс Кремер.

"Всемирный банк рад констатировать, что Беларусь вышла из очень серьезной рецессии, но фундаментальные факторы роста остаются хрупкими", - сказал А.Кремер на брифинге в понедельник в Минске.

Он пояснил, что белорусская экономика восстановила свой рост главным образом "за счет широкого доступа к иностранным кредитным ресурсам и изменения мировых цен на сырьевые ресурсы, а не за счет роста внутренней производительности".

В связи с этим одной из ключевых задач Всемирного банка А.Кремер считает создание в Беларуси "продуктивного частного сектора и снижение зависимости от внешних факторов".