|Супрун раскрыла украинцам самый главный секрет жизни
|10.04.2018 09:17
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна
Супрун дала украинцам важный healthy-совет.
"Если хотите быть здоровыми, нужно ежедневно выполнять одно важное задание — пить довольно воды", — пишет чиновник на своей страничке в Facebook.
По ее словам, многие недооценивают то, как влияет на настроение и здоровье вода. Однако от нормального водного баланса в организме зависит, то, как мы себя чувствуем, мыслим и действуем.
В частности, вода выполняет функции амортизации и смазки суставов, регулирует температуру тела и обеспечивает питание головного и спинного мозга.
Достаточное употребление воды ежедневно помогает побороть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и только организма.
"Потребности в воде индивидуальны и зависят от возраста, уровня активности, температуры воздуха, состояния здоровья, а также пола", — отметила Супрун. Так, взрослый активный человек может расходовать порядка 3 литров воды в день.
Поэтому рекомендуемая суточная норма варьируется в пределах 2,5-3,7 л для мужчин и около 2-2,7 л для женщин.
Это поможет поддерживать водный баланс организма в норме, а значит – принесет хорошее настроение.
Напомним, Ульяна Супрун призвала жителей Украины не бояться сквозняков и чаще проветривать помещения.