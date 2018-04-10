В Шведской академии, одной из обязанностей которой является присуждение Нобелевской премии по литературе, выявили утечку информации.

Это стало причиной досрочного разглашения имен лауреатов премии, которые, согласно регламенту, должны держаться в тайне до самого последнего момента, информирует svodka.net.

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Как сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на материалы внутреннего расследования, некий «представитель культуры», имевший тесные связи с академией, стал причиной неоднократного досрочного разглашения имен лауреатов премии, которые, согласно регламенту, должны держаться в тайне до самого последнего момента.

Так, публике досрочно стало известно, что премию получат Вислава Шамборская (в 1996 году), Эльфрида Елинек (2004), Харолд Пинтер (2005), Жан-Мари Гюстав Леклезио (2008), Патрик Модиано (2014), Светлана Алексиевич (2016) и Боб Дилан (2017). Кроме того, расследование выяснило, что этот человек раскрыл имена двух новоизбранных членов академии до того, как они стали известны общественности.

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Раскрытие секретной информации — не единственное обвинение в адрес «представителя культуры», который, по данным издания, женат на одной из членов академии. Ему также инкриминируют домогательства к 18 женщинам, работа которых так или иначе была связана с деятельностью учреждения.

В итоге расследование раскололо Шведскую академию: три шведских писателя (Клас Эстерген, Петер Инглунд и Челль Эпсмарк) отказались от званий ее постоянных членов в знак своего несогласия с ходом и итогами разбирательства, подчеркнув, что «академия предпочла чести дружбу и принятие во внимание других обстоятельств, не имеющих значения».

Все трое отказались сообщать какие бы то ни было подробности, ссылаясь на конфиденциальность. Позднее покровитель академии — король Швеции Карл XVI Густав вызвал постоянного секретаря Шведской академии Сару Даниус, которой выразил свою озабоченность в связи с «печальным развитием событий».

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