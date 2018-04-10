Слушал ли Виктор Ющенко советы своего окружения, вернется ли он в активную политику, почему Арсений Яценюк не стал главой Секретариата Президента, как Ющенко удалось собрать всех крупнейших украинских бизнесменов в одном автобусе. Об этом, а также о своем знакомстве с Владимиром Путиным и о том, почему ее называют "мамой олигархов", в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказала экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко. Издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Алеся БАЦМАН Главный редактор Виктор Ющенко пришел в 1999 году: это был конец декабря, не было бюджета, Украина – на грани дефолта, не выплачиваются пенсии, зарплаты. И вдруг – он собрался на Северный полюс – Добрый вечер, Вера Ивановна.– Добрый вечер.– Я благодарна, что вы пришли. Когда вы были главой Секретариата президента Виктора Ющенко, люди говорили, что Виктор Ющенко работает президентом в Секретариате Веры Ульянченко. Он вас всегда слушался?– Для начала хотела бы сказать, что "слухи о моей смерти сильно преувеличены" (смеется). На самом деле было большим счастьем работать с Виктором Андреевичем Ющенко и как с премьер-министром, и как с президентом Украины. Есть у него такая черта характера: он любит слушать людей. Когда я входила в команду и у него была необходимость посоветоваться, когда он хотел услышать, – он со мной говорил, это правда. Но, конечно, я не могу сказать, что президент принимал абсолютно все решения так, как вы говорите. Это ложь. Вообще хочу сказать, что у Виктора Андреевича была такая способность (особенно от этого страдала его охрана и водители): когда у него появлялось 10–15 минут, он мог развернуть машину в другую сторону и поехать к своему друзяке, или его, например, интересовал какой-то вопрос, или информация, или мысль о чем-то, и ему было важно знать не только то, что говорит окружение, не только то, что пишут в прессе, но и то, что говорят люди…– Сломать протокол…– Да-да. Когда мы были одни, мы узнавали много историй от него… На самом деле это не значит, что у него было много времени слушать, но когда были какие-то ситуации, действительно сложные, и я, например, хотела сказать и видела, что у меня есть возможность, я, конечно, говорила. Но начиналось все с того, что "господин президент, решение все равно принимаете вы…"– Но!– Но я все равно скажу (смеется). Понимаете, я говорила не потому, что мне хотелось, а потому, что мы очень переживали и нам хотелось сделать как можно лучше… Нам тогда казалось, что так можно…– Говорили, что у Пушкина есть няня Арина Родионовна, а у Виктора Андреевича – Вера Ивановна, тоже няня.– (Смеется).– Сейчас-то уже можно сказать: какие решения были приняты, что было сделано или не сделано под влиянием ваших советов?– Была даже смешная история, если можно так сказать. Еще когда Виктор Андреевич был премьер-министром (мы с ним еще очень мало работали), как-то пришли к нему народные депутаты из Украинской народной партии и говорят: "Вера Ивановна, нам нужны паспортные данные Виктора Андреевича, потому что он должен с нами лететь на Северный полюс"… Знаете, я была в шоке! В этот момент готовилось принятие бюджета 2000 года (Виктор Андреевич пришел в 1999 году, это был конец декабря, не было бюджета). Украина – на грани дефолта, не выплачиваются пенсии, зарплаты и так далее…– Собирался эвакуироваться? (Смеется).– И вдруг – Северный полюс. Я, конечно, пришла к Виктору Андреевичу, говорю: "Виктор Андреевич, я бы у вас хотела спросить…" – "А знаете, Вера Ивановна, я бы действительно хотел туда полететь"… Я была очень удивлена, честно, говорю: "Знаете что, Виктор Андреевич, Северный полюс останется на том же месте, но у нас – принятие бюджета. Я даже знаю, какие будут заголовки в газетах, если вы это сделаете… Так что вы так не шутите". Мне казалось, что он пошутил, но он на самом деле хотел поехать. И я была вынуждена привлечь еще тяжеловесов, таких как госпожа Ващук (народный депутат ІІ–ІV и VI созывов, в 1997–1999 годах – глава Украинской народной партии. – "ГОРДОН")… Я только пришла работать к Виктору Андреевичу, мне было неудобно премьеру такое говорить… Но я ощущала в этом серьезную угрозу! (Смеется). Когда уже пришла Ващук, Виктор Андреевич сказал: "Ну все, я понял. Северного полюса не будет"… Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Так и не полетел?– Он до сих пор обижается, вспоминает мне, что хотел, но ничего не получилось… На самом деле действительно были моменты, когда он просил совета. Если меня сегодня услышит Арсений Яценюк, он, конечно, обидится, но он эту историю знает. Виктору Андреевичу в определенный момент нужно было принять решение: кто будет главой администрации. Было две кандидатуры: Виктор Иванович Балога и Яценюк. Я не записываю это на свой счет, но Виктор Андреевич действительно позвонил нескольким людям, в том числе и мне, и его интересовало мое мнение… Несмотря на то, что мне очень нравился Яценюк, мне казалось, что у него должна быть блестящая карьера (собственно, она такой и была)…Несмотря на свою благоволение к Арсению Яценюку, я сказала Ющенко, что лучше назначить главой Секретариата Президента Виктора Балогу – Вы его вообще опекали в политике…– Не то чтобы опекала, но рекомендации определенные о нем я давала. И мне было приятно, когда он рос и вообще был очень перспективным политиком… Я думаю, что у него все еще впереди, и он проанализирует ошибки, которые допустил… Но тогда я, несмотря на свою благоволение к Арсению Петровичу, сказала Виктору Андреевичу, что лучше назначить Виктора Ивановича Балогу, потому что считала его мудрее, опытнее, считала его человеком, который может принять удар, если надо будет… Я не знаю, что повлияло [на решение Виктора Ющенко]…– Яценюк обиделся?– Не думаю… Яценюк – умный человек. Он тогда стал заместителем в администрации Балоги. Мне казалось, что неплохой был тандем, и Яценюк тогда стал представителем президента в Кабинете Министров, это была его сфера: экономика, хозяйство… Яценюк был там как рыба в воде, и мне кажется, он не обижен.– Когда Виктор Ющенко вернется в активную политику?– Это сложный вопрос, и он, наверное, и не ко мне, и не к нему. Все это зависит от того, что скажут избиратели…– Но ему же нужно заявить о намерениях.– Да, конечно. Но, знаете, как говорят: в одну воду два раза не войдешь, но мне кажется, что сегодня того опыта, политической мудрости и стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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