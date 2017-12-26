В «ДНР» это видео уже вызвало шквал критики в адрес учителя и послужило началом его травли.

Школьники в Донецке действительно сдали спецслужбам «ДНР» любимого учителя и основателя одного из лучших в городе лицея Григория Штейна. Донос состоялся в виде выложенной в интернет подпольной записи, на которой известный педагог-новатор пытается донести до школьников, что установившаяся на оккупированной части Донецкой области власть является властью бандитских формирований, информирует еizvestia.com.

Учащиеся, активно не соглашались с ним, а собственно дискуссию с Григорием Аркадьевичем записали на видео и выложили в Интернет.

На записи видно и слышно как Штейн открыто назвал бандитскими военные формирования, которые орудуют в Донецке, а их главари даже на официальные мероприятия ходят с вооруженной охраной.

Дети возражали ему заезженными штампами о продовольственной блокаде «ДНР» и обещаниях Петра Порошенко заставить детей «республики» вместо походов в школу сидеть в подвалах.

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В «ДНР» это видео уже вызвало шквал критики в адрес учителя и послужило началом его травли.

«Расстрелять. Буднично, без помпы. Так чтобы могилку его даже не искали», — предлагают в социальных сетях сторонники «республики» меру наказания для позволившего высказать собственное мнение педагога.

Данное видео не позволяет определить точную дату попытки воспитательной беседы с юными сторонниками террористической «ДНР».

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Григорий Аркадьевич Штейн в 1990 году основал в Донецке престижный лицей «Коллеж» и является его директором. Он автор большого количества научных и методических трудов. Ученики лицея на протяжении многих лет занимали призовые места на Всеукраинских и Международных олимпиадах.

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