|Газманова обыскали итальянские таможенники
|25.06.2018 12:35
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Привет, Италия! Первый раз встретила нас не гостеприимно( Не успели получить чемоданы, как сразу нас направили на досмотр в полицию. Я никогда не видела, чтобы так тщательно обыскивали. Что искали ? Молодой итальянец бесцеремонно на итальянском бросил Олегу фразу, мол подай ему из шкафа перчатки, чтобы он не испачкался в наших сумках. Олег бровью не повёл, сурово и молчаливо наблюдал на вытряхивание наших вещей на стол. Марианна прошла вместе с нашими друзьями за зону таможенного досмотра, мне сказали привести её обратно. Когда я за ней пошла , и она попыталась вернуться обратно, уже карабинеры устроили целую бучу на входе, что обратно нельзя. В конечном итоге две инстанции разобрались, Марианну обыскивали так же внимательно. Я попыталась взять телефон, чтобы позвонить таксисту, который нас ожидал уже долгое время. Но таможенник выхватил у меня телефон. Что они искали, кто знает? Это случайность, новые правила в Италии, подскажите? Конечно, они разочаровано ничего у нас не нашли, потом он долго вносил что- то в компьютер. Ощущение каникул и праздника улетучилось. Хотелось бы верить, что это единичный случай! Конечно я не смогу изменить весь мир, но точно постараюсь изменить свою реакцию на происходящие, неожиданные щелчки по носу!))) И снова, здравствуй Италия. ( ваша помощь бесценна, спасибо, мои подписчики * ))) #Italia #лето2018 #followme #happiness #gooddays #istagram *Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) 23 Июн 2018 в 2:49 PDT
В Украине Газманов входит всписок лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры.Газманову с 2014 года закрыт въезд в Латвию. Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс тогда заявил, что "решил запретить апологетам русского империализма и агрессии въезжать в Латвию".