Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще трех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 и 2016 годы, в том числе депутата Киевсовета Александра Омельченко, со ссылкой на НАПК передает .

Вместе с этим было принято решение о результатах осуществления полной проверки электронной декларации, а также о продлении срока полной проверки деклараций еще 14-ти человек.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

- Омельченко Александр Александрович, депутат Киевского городского совета, на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2016 (исправлена).

- Оксюта Тарас Григорьевич, судья Соломенского районного суда города Киева, 2015 года (исправлена), а также за 2016 год.

- Минаева Ольга Михайловна, судья Харьковского апелляционного административного суда, по 2016 год.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений. Кроме того, во время заседания были приняты решения в отношении 14-ти человек о продлении срока полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергею Козьякову.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира