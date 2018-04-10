|ФБР обыскали офис личного адвоката Трампа
|10.04.2018 09:20
|
ПОЛИТИКА НОВОСТИ ФБР обыскали офис личного адвоката Трампа Трамп назвал обыски "позорным действием" и "охотой на ведьм"Сотрудники Федерального бюро расследований США в понедельник пришли с обыском в офис личного адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна.
Майкл Коэн. Фото: Reuters
"Сегодня прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка провела обыск и изъяла личная переписка между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами. Мне федеральные прокуроры сообщили, что действия были инициированы Управлением специального прокурора Роберта Мюллера", - сообщил адвокат Коэна Стивен Райан, передает The New York Times.
Коэн связан с расследованием и "русской дела", которую ведет Мюллер, и дела порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом, а его адвокат Коэн заплатил ей за молчание.
Со ссылкой на источник, знакомый с ходом обыска, издание отмечает, что выплаты порноактриса были одной из многих тем, которые интересовали агентов ФБР. Исполнители обыска изъяли электронную переписку, налоговые документы и коммерческую документацию.
Дональд Трамп, комментируя обыски, назвал их "позорным действием" и "охотой на ведьм". Он также назвал команду Мюллера "очень предвзятым".
Напомним, по данным СМИ, а двокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в 2016 году заплатил $ 130 000 порноактриса Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) за ее молчание о возможном сексуальную связь с политиком.