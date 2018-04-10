ПОЛИТИКА НОВОСТИ ФБР обыскали офис личного адвоката Трампа Трамп назвал обыски "позорным действием" и "охотой на ведьм"

"Сегодня прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка провела обыск и изъяла личная переписка между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами. Мне федеральные прокуроры сообщили, что действия были инициированы Управлением специального прокурора Роберта Мюллера", - сообщил адвокат Коэна Стивен Райан, передает The New York Times.

Коэн связан с расследованием и "русской дела", которую ведет Мюллер, и дела порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом, а его адвокат Коэн заплатил ей за молчание.

Со ссылкой на источник, знакомый с ходом обыска, издание отмечает, что выплаты порноактриса были одной из многих тем, которые интересовали агентов ФБР. Исполнители обыска изъяли электронную переписку, налоговые документы и коммерческую документацию.

Дональд Трамп, комментируя обыски, назвал их "позорным действием" и "охотой на ведьм". Он также назвал команду Мюллера "очень предвзятым".