В 2019 году преподавание части предметов в старших классах школ Казахстана будут вести на английском языке, пишет со ссылкой на .

"Обучение предметам на английском языке будет осуществляться в старших классах. Не обучив детей английскому языку сейчас, в будущем мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров. Это - требование времени, к которому родители должны отнестись с пониманием", - сказал президент Казахстана . При этом он отметил, что " нельзя забывать и об изучении казахского языка".

По заявлению министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева, в 2019 году 13,5 тысяч школьных преподавателей начнут обучать четырем предметам на английском языке.

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