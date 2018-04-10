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В Киеве произошла стрельба возле ночного клуба Duty Free
10.04.2018 09:26
В Киеве произошла стрельба возле ночного клуба Duty Free

Пострадавший от комментариев отказался и заверил, что наткнулся на гвоздь.

В Киеве произошла стрельба возле ночного клуба, информирует svodka.net.

В Киеве в ночь на 10 апреля возле ночного клуба Duty Free произошла стрельба, есть пострадавший.

Как сообщает «Информатор», выстрел прозвучал около 01:45 на проспекте Победы, 47.

По данным полицейских, между компанией молодых людей, стоявших на улице возле заведения, и мимо проходящим мужчиной произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

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«В итоге прохожий достал пистолет и произвел выстрел», — говорится в сообщении.

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Есть пострадавший.Его госпитализировали медики с ранением левой ноги, предположительно, от патрона флобера.

Также отмечается, что стрелявший скрылся с места преступления. Ведутся работы по установке его личности и задержанию.



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