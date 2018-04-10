В Киеве произошла стрельба возле ночного клуба Duty Free Пострадавший от комментариев отказался и заверил, что наткнулся на гвоздь. В Киеве произошла стрельба возле ночного клуба, информирует svodka.net. В Киеве в ночь на 10 апреля возле ночного клуба Duty Free произошла стрельба, есть пострадавший. Как сообщает «Информатор», выстрел прозвучал около 01:45 на проспекте Победы, 47. По данным полицейских, между компанией молодых людей, стоявших на улице возле заведения, и мимо проходящим мужчиной произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Читайте: В Ивано-Франковске группа мужчин расстреляла ночной клуб «В итоге прохожий достал пистолет и произвел выстрел», — говорится в сообщении. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Есть пострадавший.Его госпитализировали медики с ранением левой ноги, предположительно, от патрона флобера. Также отмечается, что стрелявший скрылся с места преступления. Ведутся работы по установке его личности и задержанию.



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