Забастовка профсоюза Verdi во вторник повлияет на 90 тысяч пассажиров авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Из-за трудового спора профсоюза Verdi авиакомпания Lufthansa сократит половину своих рейсов во вторник, включая 58 дальнемагистральных - до 800 рейсов.

Забастовка повлияет на аэропорты во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене. Также указано, что в других аэропортах это может привести к сбоям в работе.

Из-за забастовки пострадают около 90 тысяч пассажиров авиакомпании.

У клиентов Lufthansa, как сообщается, должна быть возможность бесплатно перебронировать свой рейс или поменять авиаперелет на поездку на поезде.

Страйк должен продлиться один день.

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