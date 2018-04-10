|Забастовка Lufthansa повлияет на 90 тысяч пассажиров
|10.04.2018 09:27
|
Забастовка профсоюза Verdi во вторник повлияет на 90 тысяч пассажиров авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
Из-за трудового спора профсоюза Verdi авиакомпания Lufthansa сократит половину своих рейсов во вторник, включая 58 дальнемагистральных - до 800 рейсов.
Забастовка повлияет на аэропорты во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене. Также указано, что в других аэропортах это может привести к сбоям в работе.
Из-за забастовки пострадают около 90 тысяч пассажиров авиакомпании.
У клиентов Lufthansa, как сообщается, должна быть возможность бесплатно перебронировать свой рейс или поменять авиаперелет на поездку на поезде.
Страйк должен продлиться один день.
Поделитесь статьей с друзьями