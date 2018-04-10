Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы США, заинтересовался значительным пожертвованием украинского предпринимателя и миллиардера Виктора Пинчука в фонд Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

«В этом году следователи направили судебные запросы в компанию Trump Organization по широкому кругу вопросов, касающихся ведения бизнеса с зарубежными странами. В ответ, компания передала документы, где речь шла о пожертвовании на сумму $150 тысяч от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 года на адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце», — сообщает издание.

Как сообщается, пожертвования были внесены по просьбе личного юриста Трампа Майкла Коэна, у которого ранее ФБР провело обыски. При этом взнос Пинчука стал крупнейшим, который получил фонд в 2015 году от кого-либо, кроме самого Трампа.

Платеж от Пинчука интересен тем, что он был совершен иностранцем во время избирательной кампании, сообщил изданию прежний начальник одного из налоговых подразделений, которое осуществляет надзор за освобождением организаций от налогообложения.

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