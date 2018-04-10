У нового президента украинской футбольной Премьер-лиги швейцарца Томаcа Гримма очень хорошие идеи, но сумеет ли он их осуществить, покажет время, отметил президент "Динамо" Игорь Суркис. Суркис: Давайте, пусть поработает год, а потом будем у него спрашивать Фото: dynamo.kiev.ua "Мне кажется, прежде только объединить он должен наш футбол, наши клубы, чтобы мы были одним целым. Что касается единого телевизионного пула, я в это не верю. Что касается привлечения болельщиков на стадионы, может, ему удастся какую-то новую западную программу привести. Самое главное, чтобы для всех были одинаковые условия, для всех клубов и больше наш чемпионат стал интересным прежде только для зрителей. Если будут приходить на футбол люди, значит он будет на правильном пути", – отметил он.Суркис подчеркнул, что у Гримма очень хорошие идеи, но сумеет ли он их осуществить, покажет время."Давайте, пусть поработает год, а потом будем у него спрашивать", – сказал он. https://www.facebook.com/footballhubua/videos/1913143818758983/ Гримма избрали новым президентом УПЛ 6 апреля. Он был единственным претендентом на этот пост.В 2016 году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке национальной сборной Украины к чемпионату Европы 2016 года. Также он был президентом швейцарского клуба "Янг Бойз" и главой футбольной лиги Швейцарии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки суркис что гримма для объединить Теги: спорт