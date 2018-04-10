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Игорь Суркис о новом президенте украинской Премьер-лиги Гримме: Прежде всего он должен объединить наш футбол
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10.04.2018 09:27
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У нового президента украинской футбольной Премьер-лиги швейцарца
Томаcа Гримма очень хорошие идеи, но сумеет ли он их осуществить,
покажет время, отметил президент "Динамо" Игорь Суркис. Суркис:
Давайте, пусть поработает год, а потом будем у него спрашивать
Фото: dynamo.kiev.ua "Мне кажется, прежде только объединить он
должен наш футбол, наши клубы, чтобы мы были одним целым. Что
касается единого телевизионного пула, я в это не верю. Что касается
привлечения болельщиков на стадионы, может, ему удастся какую-то
новую западную программу привести. Самое главное, чтобы для всех
были одинаковые условия, для всех клубов и больше наш чемпионат
стал интересным прежде только для зрителей. Если будут приходить на
футбол люди, значит он будет на правильном пути", – отметил
он.Суркис подчеркнул, что у Гримма очень хорошие идеи, но сумеет ли
он их осуществить, покажет время."Давайте, пусть поработает год, а
потом будем у него спрашивать", – сказал он.
https://www.facebook.com/footballhubua/videos/1913143818758983/
Гримма избрали новым президентом УПЛ 6 апреля. Он был
единственным претендентом на этот пост.В 2016 году Гримм занимался
юридическими вопросами при подготовке национальной сборной Украины
к чемпионату Европы 2016 года. Также он был президентом
швейцарского клуба "Янг Бойз" и главой футбольной лиги Швейцарии.
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