|На улице Одессы вышли более 1500 правоохранителей, усиленные меры безопасности
|10.04.2018 09:28
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Жителям Одессы напомнили о запрете использования на массовых мероприятиях советской символикиВ Одессе правоохранители усилили меры безопасности, поскольку город отмечает 74-ю годовщину освобождения от нацистов.
Фото:www.rbc.ua
По данным регионального управления Национальной полиции, на улицы вышли более полутора тысяч правоохранителей, в том числе несколько бойцов Нацгвардии.
В Одессе традиционными кое-где проведения памятных мероприятий, связанных с историей Второй мировой войны, является улица славы с памятником Неизвестному матросу, что в парке имени Шевченко, и стела "Крылья Победы" на площади 10 апреля.
В частности, на Аллее славы в такие дни встречаются представители патриотической общественности и пророссийские настроены одесситы. Почти всегда это приводит к конфликтам, пишет "Радио Свобода".
Сегодня в парке имени Шевченко работают специальные пропускные пункты - на Аллею славы пускают через рамки с металлодетектором.
Также в полиции напомнили жителям Одессы о запрете использования на массовых мероприятиях советской символики.
Напомним, что в прошлом в Одессе у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы произошло столкновение .