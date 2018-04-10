Жителям Одессы напомнили о запрете использования на массовых мероприятиях советской символики

По данным регионального управления Национальной полиции, на улицы вышли более полутора тысяч правоохранителей, в том числе несколько бойцов Нацгвардии.

В Одессе традиционными кое-где проведения памятных мероприятий, связанных с историей Второй мировой войны, является улица славы с памятником Неизвестному матросу, что в парке имени Шевченко, и стела "Крылья Победы" на площади 10 апреля.

В частности, на Аллее славы в такие дни встречаются представители патриотической общественности и пророссийские настроены одесситы. Почти всегда это приводит к конфликтам, пишет "Радио Свобода".

Сегодня в парке имени Шевченко работают специальные пропускные пункты - на Аллею славы пускают через рамки с металлодетектором.

Также в полиции напомнили жителям Одессы о запрете использования на массовых мероприятиях советской символики.