Близкие убитого в центре Киева в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия несколько раз подавали ходатайство об отводе судьи по данному делу, однако безрезультатно, заявила жена Веремия Светлана Кирилаш. 22 декабря решением Шевченковского районного суда Киева фигурант производства Юрий Крысин получил условный срок. Жена Веремия Кирилаш: Три года дело слушалось в закрытом режиме, журналистов все это не очень интересовало Фото: Светлана Кирилаш / Facebook 22 декабря решением Шевченковского районного суда Киева Крысин получил условный срок.Отвечая на вопрос, общалась ли она лично с Крысиным или его защитниками, Кирилаш ответила: "Нет. Вне зала суда мы не общались. Мне никто не угрожал, я думаю, я для них не столь важная персона"."Я первые месяцы после гибели мужа находилась в тумане, я не очень хорошо помню, как там это было. Так, пошло рассмотрение дела. Потом как-то всплыло, что Крысин якобы сдал заказчиков дела, следовательно для него пошло такое послабление и такой приговор. Несколько раз мы подавали на отвод судьи – судью не отозвали", – рассказала жена Веремия.На вопрос, каковы ее ожидания в дальнейшем, Кирилаш сказала: "Трудно сказать"."Три года дело слушалось в закрытом режиме, журналистов все это не очень интересовало. И вот наступил конец и произошел взрыв", – добавила она.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Журналист возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их металлическими палками.Веремия избивало трое мужчин, один из них, по мнению следователей, – Юрий Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.В отношении Крысина вначале открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), но позже дело переквалифицировали по ст. 296 (хулиганство).Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из столичных АЗС в мае 2016 года. В качестве меры пресечения по делу об убийстве Веремия Крысину избрали личное обязательство, а по эпизоду о нападении на заправку – домашний арест. В августе 2017 года прокурор Алексей Донской, который вел дело Крысина, рассказал "Цензор.НЕТ", что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. "Он был судим в 2010 году. Но история там очень запутанная. Он вначале привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство. Потом статья "умышленное убийство" была переквалифицирована в "убийство по неосторожности", и он получил условный срок", – сообщил Донской. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора для Крысина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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