Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 19-22 октября 2019 года.

"Больше только сегодня доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), Президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%)", - говорится в сообщении.

При этом общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским или сельским головам - 47%, Национальной гвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 32%.

Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют, отмечают социологи. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%, НАБУ - 49% и 17%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

Результаты опроса также показали, что больше только украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.

Всего было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2%.

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