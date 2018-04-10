Среди погибших в крупной аварии в Крыму двое граждан Украины

Двое граждан Украины оказались между пяти погибших в дорожной аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере Крыма, остальные - граждане России, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель крымского управления МЧС.

"Родственникам сообщили на Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела", - сказал собеседник агентства.

Также двое украинцев есть между семерых пострадавших в том же ДТП.

Авария произошла 8 апреля под Армянском, когда маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой "Керчь-Армянск". Пригородный поезд не сошел с рельсов после столкновения.

Погибли пять человек, еще семь получили травмы, в том числе двое - тяжелые. Все они находились в микроавтобусе марки "Мерседес".

Маршрутка принадлежит частной транспортной компании "Браво-Люкс". Ее ждет проверка.

По словам источника в оперативном штабе на месте ЧС, по предварительным данным, водитель маршрутки "мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни".

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи - принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет, говорится в Уголовном кодексе.