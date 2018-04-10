В одном из храмов Московского патриархата на Пасху был замечен ученик, который похож на президента Российской Федерации Владимира Путина в детстве

Соответствующее фото опубликовал российский блогер , передает

«В тайных кремлевских лабораториях изобретена машина времени: на Пасхальной службе в храме Христа Спасителя был маленький Володя Путин — пришелец из прошлого», — отметил он.

Обратим внимание, что молодой человек действительно напоминает Владимира Путина, но лишь отчасти.

Тем не менее, опубликованный снимок стал причиной едкой реакции пользователей сети.

«Нового двойника растят, ну и духовно приобщают», «Клонировали», «Почему из прошлого, просто клона выращивают. Кому еще Путин сможет передать трон кроме Путина», «Приемник нашёлся. Осталось лет 20 подождать», «Вполне вероятно, что это его сын», — пишут они.

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