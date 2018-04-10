Следователи получили дозволение на выемку электронной переписки и налоговой документации Коэна, заподозрив его в банковском мошенничестве

Агенты ФБР в Нью-Йорке провели обыски в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом 9 апреля заявил его защитник Стивен Райан, сообщил «Голос Америки», информирует svodka.net.

По его словам, такие действия правоохранителей «частично» связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Райан отметил, что агенты изъяли «защищенные адвокатской тайной сообщения», однако ничего не сказал об их содержании.

Согласно информации The New York Times, материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.

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Следователи получили дозволение на выемку электронной переписки и налоговой документации Коэна, заподозрив его в банковском мошенничестве, говорится в публикации.

Трамп в комментарии журналистам в Белом доме назвал рейд «позорной ситуацией» и добавил, что «охота на ведьм продолжается».

Коэн работает с Трампом с 2007 года.

Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом нынешнего главы Белого дома в мае 2017 года.

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