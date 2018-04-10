|В сирийском Идлибе прогремел взрыв: десятки погибших
|10.04.2018 09:35
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В сирийском городе Идлиб в результате взрыва в семиэтажном доме 15 человек погибли и не менее 36 пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на Anadolu.
По словам главы управления гражданской обороны города Хаджа Юсуфа, большинство пострадавших - дети. Состояние раненых и травмированных оценивают как тяжелое.
Причина взрыва устанавливается, а спасатели продолжают
поисково-спасательные работы.
Как сообщал , президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтон есть много вариантов военных действий в связи с химической атакой в сирийском городе Дума, решение об этом будет вскоре принято.
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