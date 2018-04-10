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В сирийском Идлибе прогремел взрыв: десятки погибших
10.04.2018 09:35

В сирийском городе Идлиб в результате взрыва в семиэтажном доме 15 человек погибли и не менее 36 пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на Anadolu.

По словам главы управления гражданской обороны города Хаджа Юсуфа, большинство пострадавших - дети. Состояние раненых и травмированных оценивают как тяжелое.

Причина взрыва устанавливается, а спасатели продолжают поисково-спасательные работы. 

Отмечается, что от взрыва также повреждены соседние дома и автомобили.

Как сообщал , президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтон есть много вариантов военных действий в связи с химической атакой в сирийском городе Дума, решение об этом будет вскоре принято.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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