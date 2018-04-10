Российская артистка оригинального жанра Елена Степаненко призналась, что участила приемы пищи, чтобы похудеть. Степаненко: Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал Фото: Евгений Петросян. Официальная страница / Facebook О своей диете она рассказала изданию "СтарХит".По словам Степаненко, ни от каких продуктов она не отказывалась, а поменяла режим питания. Она .стала есть часто и понемногу. При этом пила много воды и садилась за стол только тогда, когда действительно чувствовала голод."Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, следовательно за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю себя, что я хочу: есть или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Если все равно голодна, только тогда ем", – объяснила она.Степаненко рассказала, что ей повезло с генетикой, потому ее кожа упругая, и с внешним видом после похудения проблем не возникло.8 апреля Елена Степаненко отпраздновала 65-летие. Ее мужу, Евгению Петросяну, в сентябре 2018 года исполнится 73. Вместе пара с середины 1980-х годов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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