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Жена Петросяна Степаненко похуделла на 46 кг
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10.04.2018 09:36
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Российская артистка оригинального жанра Елена Степаненко
призналась, что участила приемы пищи, чтобы похудеть.
Степаненко: Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что
ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи,
повторяю ритуал Фото: Евгений Петросян. Официальная страница /
Facebook О своей диете она рассказала изданию "СтарХит".По словам
Степаненко, ни от каких продуктов она не отказывалась, а поменяла
режим питания. Она .стала есть часто и понемногу. При этом пила
много воды и садилась за стол только тогда, когда действительно
чувствовала голод."Размер употребляемой порции должен умещаться в
ладошке, следовательно за стол нужно садиться не реже шести раз в
день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю
себя, что я хочу: есть или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и
жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать
на приеме пищи, повторяю ритуал. Если все равно голодна, только
тогда ем", – объяснила она.Степаненко рассказала, что ей
повезло с генетикой, потому ее кожа упругая, и с внешним видом
после похудения проблем не возникло.8 апреля Елена Степаненко
отпраздновала 65-летие. Ее мужу, Евгению Петросяну, в сентябре 2018
года исполнится 73. Вместе пара с середины 1980-х годов.
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