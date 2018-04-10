Выписанную из больницы Юлию Скрипаль доставили в "безопасное место"

, после чего доставили в "безопасное место", сообщает во вторник Би-Би-Си со ссылкой на собственные данные.

По информации телерадиокорпорации, Ю.Скрипаль покинула больницу еще в понедельник.

Ее отец пока остается в больнице, но при этом быстро идет на поправку, отмечается в сообщении.

Ожидается, что медики, занимавшиеся лечением россиянки, выступят с заявлением позже во вторник.

В марте С.Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок". По версии Лондона, за отравлением стоит РФ, Москва подобные обвинения отвергает.

5 апреля Ю.Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Также она сообщила, что ее отец также чувствует себя нормально.