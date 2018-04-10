Он подчеркнул, что Совбез парализована правом вето некоторых стран

"Устной осуждения явно недостаточно, крайне неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия только поощряет его использования. Стороны конфликта и те, кто их поддерживает, включая многочисленные группы экстремистов, широко открыли двери использованию этой ужасной оружия" , - заявил комиссар, сообщает пресс -служба ООН.

Он подчеркнул, что Совбез ООН парализована правом вето некоторых стран.

Сегодня Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с гибелью по меньшей мере 70 человек в результате недавней химической атаки в Думе (Сирия). На нем ряд стран возложил ответственность за химатаку на Россию, в частности США, призвав к голосованию о новом расследовании применения химического оружия в Сирии.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.