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Совбез не может дать жесткий ответ на использование химического оружия в Сирии, - комиссар ООН
10.04.2018 09:37
Совбез не может дать жесткий ответ на использование химического оружия в Сирии, - комиссар ООН
Он подчеркнул, что Совбез парализована правом вето некоторых стран
высший комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что ООН не способна дать жесткий ответ на применение химического оружия.
Совбез не может дать жесткий ответ на использование химического оружия в Сирии, - комиссар ООН Фото: afp.com

"Устной осуждения явно недостаточно, крайне неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия только поощряет его использования. Стороны конфликта и те, кто их поддерживает, включая многочисленные группы экстремистов, широко открыли двери использованию этой ужасной оружия" , - заявил комиссар, сообщает пресс -служба ООН. 

Он подчеркнул, что Совбез ООН парализована правом вето некоторых стран.

Сегодня Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с гибелью по меньшей мере 70 человек в результате недавней химической атаки в Думе (Сирия). На нем ряд стран возложил ответственность за химатаку на Россию, в частности США, призвав к голосованию о новом расследовании применения химического оружия в Сирии.

Напомним, по меньшей мере  70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что  режим Ассада и его сторонники должны ответить  за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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