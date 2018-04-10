|Трамп планирует встретиться с Ким Чен
|10.04.2018 09:38
|
Он также выразил надежду, что запланирована встреча будет сильно отличаться от тех отношений, которые сохранялись на протяжении многих лет между странамиПрезидент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в мае или в начале июня и выразил надежду на достижение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.
Фото: ap.org
"Мы встретимся в мае или в начале июня и я думаю, что с обеих сторон будет продемонстрировано большое уважение, и мы надеемся, что сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи" , - сказал Трамп, сообщает Reuters .
Он также выразил надежду, что запланирована встреча будет сильно отличаться от тех отношений, которые сохранялись на протяжении многих лет между странами.
Напомним, что г лава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с руководством Трудовой партии Кореи , которую он возглавляет, будущий разговор с США.
Поделитесь статьей с друзьями