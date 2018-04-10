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Трамп планирует встретиться с Ким Чен
10.04.2018 09:38
Трамп планирует встретиться с Ким Чен
Он также выразил надежду, что запланирована встреча будет сильно отличаться от тех отношений, которые сохранялись на протяжении многих лет между странами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в мае или в начале июня и выразил надежду на достижение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.
Трамп планирует встретиться с Ким Чен Фото: ap.org

"Мы встретимся в мае или в начале июня и я думаю, что с обеих сторон будет продемонстрировано большое уважение, и мы надеемся, что сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи" , - сказал Трамп, сообщает Reuters .

Он также выразил надежду, что запланирована встреча будет сильно отличаться от тех отношений, которые сохранялись на протяжении многих лет между странами.

Напомним, что г лава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с руководством Трудовой партии Кореи , которую он возглавляет, будущий разговор с США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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