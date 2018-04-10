Он также выразил надежду, что запланирована встреча будет сильно отличаться от тех отношений, которые сохранялись на протяжении многих лет между странами

"Мы встретимся в мае или в начале июня и я думаю, что с обеих сторон будет продемонстрировано большое уважение, и мы надеемся, что сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи" , - сказал Трамп, сообщает Reuters .

Он также выразил надежду, что запланирована встреча будет сильно отличаться от тех отношений, которые сохранялись на протяжении многих лет между странами.