Торговый спор США с КНР вряд ли завершится скоро - глава ФРБ

Торговый спор между США и Китаем вряд ли разрешится в скором времени, полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан.

По его словам, затягивание конфликта нанесет убыток экономике.

"Я думаю, сейчас слишком рано говорить о том, каким образом этот спор скажется на экономике, - заявил Р.Каплан в интервью Bloomberg Television. - Однако подобная риторика, в случае ее сохранения на нынешнем уровне в течение долгого времени, будет оказывать охлаждающее влияние на экономику".

Р.Каплан рассчитывает, что спор между США и Китаем завершится на этапе слов, а не действий.

"Я по-прежнему надеюсь, что через год или два мы увидим очень немного реальных действий в плане введения пошлин", - сказал он.

Глава ФРБ Далласа подтвердил свой прогноз о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку еще два раза в 2018 году. В этом году он не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).