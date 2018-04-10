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Филиппинские рыбаки поймали гигантского кальмара
10.04.2018 09:41

На Филиппинах рыбакам удалось поймать необычного кальмара, сообщает Rakyatku News.

По данным издания, длина молюска составляла около 2,5 метра. Выловили огромного кальмара возле одного из островов провинции Тави-Тави.

Местные рыбаки отмечают, что они никогда раньше не ловили таких крупных особей.

По словам одного из рыбаков, пойманный кальмар здоровый и молодой, следовательно его мясо будет очень вкусным. Местные жители надеются в будущем поймать его огромных "родственников".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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