Пострадали женщина с маленьким ребенком и 11-летняя школьница

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Сейчас мать и ее полуторагодовалый дитя находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков.

Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение в патрульных полицейских. Те решили проверить документы у водителя и пассажира автомобиля, однако, увидев полицейских, водитель иномарки выехал на встречную полосу и попытался скрыться от патрульных.

"Впереди подозреваемые заметили служебный автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель направил машину на тротуар, где и произошла трагедия. Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались граждане соседнего государства, в которых уже часто были проблемы с законом.

"Один из них сейчас находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование", - резюмировали в полиции.