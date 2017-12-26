|Под Киевом водитель под действием наркотиков сбил трех пешеходов, пытаясь скрыться от полиции
|26.12.2017 15:05
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Пострадали женщина с маленьким ребенком и 11-летняя школьницаВ городе Вишневое Киевской области автомобиль, управляемый иностранцем, выехал на тротуар, где сбил женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.
Фото: 5.ua
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .
Сейчас мать и ее полуторагодовалый дитя находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков.
Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение в патрульных полицейских. Те решили проверить документы у водителя и пассажира автомобиля, однако, увидев полицейских, водитель иномарки выехал на встречную полосу и попытался скрыться от патрульных.
"Впереди подозреваемые заметили служебный автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель направил машину на тротуар, где и произошла трагедия. Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
Злоумышленниками оказались граждане соседнего государства, в которых уже часто были проблемы с законом.
"Один из них сейчас находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование", - резюмировали в полиции.
Напомним, что в Одессе водитель Peugeot пытался на автомобиле заехать в супермаркет , разбил витрину магазина и столкнулся с автомобилем ВАЗ.