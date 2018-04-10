При этом Пентагон опровергает информацию

Ряд мировых СМИ информируют о том, что 9 апреля американский военный эсминец USS Donald Cook прибыл к берегам сирийского города Тартус, где находится военная база РФ. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, информирует svodka.net.

Как сообщает издание, эсминец, оснащенный 60 крылатыми ракетами Томагавк, вышел из кипрского порта Ларнаки и расположился в 100 км от российской военно-морской базы.

По данным издания, самолеты ВС РФ уже четыре раза пролетали на малой высоте над военным кораблем.

Стоит отметить, что о том, что USS Donald Cook находится восточном Средиземноморье также проинформировали издания The Washington Post и Washington Examiner.

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В то же время, американские СМИ пишут со ссылкой на Пентагон, что ведомство опровергло приближения эсминца из территориальных вод Сирии и его сближение с российскими самолетами.

Как сообщало ранее ИА КНК Медиа, в воскресенье, 8 апреля, стало известно о гибели по меньшей мере 70 человек в результате химической атаки в Думе (Сирия). Позже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала расследование химической атаки. Президент США Дональд Трамп осудил атаку с возможным применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.

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