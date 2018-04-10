Полиция считает, что прежний лучший боксер мира Флойд Мейвезер
находился в одной из трех машин кортежа, но не в той, которую
обстреляли. В полиции считают, что Мейвезер находился в одной из
машин кортежа Фото: ЕРА Около 3.00 три автомобиля кортежа Мейвезера
возвращались из клуба в отель в престижном районе Бакхед,
когда по автомобилям начали стрелять.В полиции заявили, что
стрельба не была беспорядочной – преступник целился в ту машину,
где находился пострадавший Грег Ла Роза. Его ранили в
ногу. Стрелявший скрылся.Правоохранители считают, что
Мейвезер находился в одной из трех машин, но не в той, которую
обстреляли.Мейвезер объявил о завершении карьеры в 2015 году. Он
остался непобежденным, одержав верх в 49 боях из 49.Летом 2017 года
Мейвезер выиграл бой против ирландского бойца смешанных
единоборств (ММА) Конора Макгрегора.
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