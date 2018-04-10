|Техника и солдаты Путина стали у границы с Украиной: в 2014-м тоже удаляли тактические знаки (фото)
|10.04.2018 09:46
|
В интернете обнародовали свежие фотографии российской военной техники и солдат у границ с Украиной.
Соответствующие снимки размещены на странице IgorGirkin в Facebook, передает со ссылкой на .
Стоит отметить, что многие эксперты прогнозируют возможное обострение боевых действий на Донбассе в весенний период. Так, в InformNapalm предполагают, что российские войска под прикрытием учебных марш-бросков могут перебрасывать дополнительное вооружение и технику для усиления 1-го и 2-го Армейских корпусов на оккупированной территории Украины.
Поделитесь статьей с друзьями