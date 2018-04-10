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Техника и солдаты Путина стали у границы с Украиной: в 2014-м тоже удаляли тактические знаки (фото)
10.04.2018 09:46
Техника и солдаты Путина стали у границы с Украиной: в 2014-м тоже удаляли тактические знаки (фото) По теме:

В интернете обнародовали свежие фотографии российской военной техники и солдат у границ с Украиной.

Соответствующие снимки размещены на странице IgorGirkin в Facebook, передает  со ссылкой на .

‏Стоит отметить, что многие эксперты прогнозируют возможное обострение боевых действий на Донбассе в весенний период. Так, в InformNapalm предполагают, что российские войска под прикрытием учебных марш-бросков могут перебрасывать дополнительное вооружение и технику для усиления 1-го и 2-го Армейских корпусов на оккупированной территории Украины.

 







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