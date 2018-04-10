НАПК проверит исправленную е-декларацию экс-мэра Киева Омельченко за 2016г

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проведет полную проверку электронных деклараций депутата Киевского городского совета, экс-мэра Киева Александра Омельченко, а также двух судей.

Соответствующие решения приняты на заседании НАПК, сообщила пресс-служба Нацагентства во вторник.

Согласно сообщению, на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), будет проверена исправленная декларация А.Омельченко за 2016 год.

Кроме того, проверят исправленную декларацию за 2015 год и декларацию за 2016 год судьи Соломенского райсуда Киева Тараса Оксюты и декларацию за 2016 год судьи Харьковского апелляционного административного суда Ольги Минаевой.

Проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

Кроме того, принято решение о продлении срока полной проверки деклараций 14 субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.