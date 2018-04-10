Соединенные Штаты готовятся к военному удару по режиму Башара Асада в ответ на произведенную им очередную химическую атаку, в результате которой погибли около 70 человек и еще 500 получили ранения. Об этом свидетельствуют заявления первых лиц государства и соответствующие маневры военного эсминца в Средиземном море, следует из материала информагентства .

«Кровь сирийских детей» на руках Путина

Накануне президент Трамп на встрече с журналистами пообещал в течение нескольких часов принять решение о мерах реагирования на преступление сирийского правительства, сославшись на вопросы, которые должны рассмотреть по этому поводу представители военно-силового блока.

По данным издания, Трамп рассказал о наличии у США «большого количества вариантов ответа» и пояснил, что информация о выбранном сценарии станет известна уже «очень скоро, но, вероятно, уже постфактум» — то есть, как можно предположить, после совершения атаки на сирийские объекты.

Отмечается, что к такому «быстрому решению» Трампа сподвиг просмотр видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе. «Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда — не скажу», — приводит WSJ заявление президента, вновь назвавшего химические атаки в Сирии «ужасными», «отвратительными» и «варварскими».

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Когда его спросили об ответственности Владимира Путина, американский руководитель снова повторил, что его российский коллега вполне может рассматриваться как виновник трагедии в Восточной Гуте, где на выходных были сброшены бочки с ядом на мирное население.

«Да, его вполне можно было бы назвать виновным», — отвечал Трамп, добавив, что все ответственные стороны «заплатят» за то, что он ранее назвал «ужасающим нападением» на сирийский народ. Его заявление согласуется высказанным в воскресенье негодованием в адрес России и лично Путина, которых он обвинил в конечной ответственности за применение химоружия в Сирии.

В этой связи одной из целей ударов США может стать российская авиабаза Хмеймим, откуда происходит основная часть вылетов ВКС РФ, передает .

Тем временем на заседании Совбеза ООН, созванным американскими союзниками в связи с сирийской ситуацией, посол США Никки Хейли заявила, что на руках России «кровь сирийских детей», и сказала, что «миру пора увидеть, как вершится справедливость», передает ««. «В любом случае, США на это ответят», — подчеркнула Хейли.

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