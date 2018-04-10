Российские и советские киноактеры Юрий и Владимир Торсуевы обвиняются в «нарушении границ Украины и пособничестве терроризму»

Об этом сообщается на сайте ресурса.

Согласно записям в разделе "Чистилище", артистов Юрия и Владимира Торсуевых обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины, сотрудничестве с «террористическими организациями» на территории Донбасса, а также проникновении на территорию Крыма.

Актеры выступали перед детьми ЛНР, за что были удостоены премии. Они также оказывали гумпомощь жителям Донбасса и привозили медикаменты.

Вчера стало известно, что украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии.

В понедельник, 9 апреля, стало известно, что участники российского коллектива “Русская Душа” попали в украинскую базу преступников “Миротворца”.

Об этом также сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в списках преступников оказался руководитель дуэта “Русская Душа”, председатель попечительского совета молодёжного общественного движения “Русская душа”, президент “Благотворительного фонда поддержки православных проектов”, заместитель председателя комиссии по общественным медалям и памятным знакам фонда “Сила Отечества” Виктор Чернышев.

При этом компанию ему составили его жена -руководитель российского музыкального коллектива “Русская душа” Елена Бурлова, а также его родная дочь — Мария Чернышева.

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