Суд продлил еще на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Александру Шепелеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Шепелеву продлена мера пресечения "содержание под стражей" еще на 2 месяца, до июня", - сказал Лысенко.



Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, относительно его Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).



Как сообщал 10 февраля Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту нанесения Шепелеву телесных повреждений. Установлению их причин и обстоятельств поручено СБУ.

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