|Конференция в Брюсселе обсудит развитие цифровых технологий в ЕС
|10.04.2018 09:50
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Европейская комиссия проведет во вторник в Брюсселе конференцию по случаю Дня цифровых технологий 2018 года.
Конференция в Брюсселе обсудит развитие в ЕС цифровых технологий, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, информирует svodka.net.
«Будут участвовать министры стран ЕС, представители промышленности, университетов, гражданского общества. Цель — помогать сотрудничеству в секторах искусственного интеллекта, блокчейна, электронного здравоохранения и инноваций», — заявил пресс-секретарь на брифинге в понедельник.
По его словам, «дискуссии будут сосредоточены на будущем Европы — технологическом развитии, цифровых знаниях, потребностях в инвестициях и строительстве сильного единого цифрового рынка».
Представитель ЕК отметил, что телеслужба ЕС будет транслировать конференцию в Интернете.
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