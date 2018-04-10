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Регіна Тодоренко розкритикували за невдале плаття (ФОТО)
10.04.2018 09:51
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Останнім часом відома телеведуча Регіна Тодоренко не вперше потрапляє під критику шанувальників через зовнішній вигляд. Днями в мережу потрапило фото зірки зі зйомок чергової телепередачі.

На світлині Регіна позує у сукні-"кольчузі" від бренду OMUT jewelry, під яке одягла чорне боді, а також доповнила образ чобітьми Casadei.

"Треба тобі підкачати попу і схуднути", "Наряд жахливий", "Як можна зіпсувати фігуру людини одним нарядом. Просто підкреслили недоліки", - пишуть фани.

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